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07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дисквалификация Сергея Ломанова-старшего отменена

Тренер предупрежден о недопустимости нарушения установленных норм.

Федерация хоккея с мячом России отменила дисквалификацию главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего. Решение принято на прошедшем 20 марта заседании исполкома организации. Протокол собрания опубликован на сайте ФХМР.

Согласно документу, с Ломанова-старшего снимается дисквалификация на 2,5 года, принятая в декабре прошлого года. При этом специалист предупрежден о недопустимости нарушения установленных норм в будущем. В протоколе подчеркивается, что итоговый вердикт был вынесен с учетом пожеланий ХК «Енисей», министерства спорта Красноярского края и департамента спорта высших достижений минспорта РФ.

В пресс-службе «Енисея» добавили, что Ломанов вернется на тренерский мостик уже в ближайшее время. Сейчас команда находится в Хабаровске, где 24 марта стартует «Финал четырех» чемпионата России.

Напомним, Сергей Ломанов-старший был отстранен от работы в связи с «грубыми и циничными нарушениями». Решение вынес исполком Федерации хоккея с мячом России. Причиной стало якобы неадекватное поведение Ломанова после матча в Кемерово с «Кузбассом».

Дисквалификация тренера возмутила болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский, министр обороны Сергей Шойгу и другие известные персоны. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.

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