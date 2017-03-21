В Иркутской области ищут семьи с отцами-одиночками, чтобы им помогать

В Иркутской области обследуют условия жизни семей, в которых воспитанием и содержанием детей занимается один отец. Как сообщает 20 марта 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова, за 2015 и 2016 год в области обследовано 2982 таких семьи. По словам министра, из них государственную социальную помощь получили 178 семей, натуральную помощь — 515 семей, меры социальной поддержки назначены для 237 семей, все получили консультации.

«Обследование семей этой категории проводится, чтобы оценить необходимость оказания материальной и консультативной помощи, — подчеркнул Владимир Родионов. — Специалисты выясняют, пользуется ли глава семьи всеми мерами социальной поддержки, предусмотренными на территории региона».

Министр подчеркнул, что обследование семей, в которых воспитанием и содержанием детей занимается один отец, будет продолжено. Он напомнил, что выявление таких семей минсоцразвития региона начало в 2015 году по инициативе бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области Людмилы Берлиной. Работа ведётся во взаимодействии с областным советом женщин и ассоциацией председателей советов отцов региона.