В Иркутской области ищут семьи с отцами-одиночками, чтобы им помогать
Минсоцзащиты нашло в Иркутской области около 3 тыс. семей, где детей воспитывают
Минсоцзащиты нашло в Иркутской области около 3 тыс. семей, где детей воспитывают
В Иркутской области обследуют условия жизни семей, в которых воспитанием и содержанием детей занимается один отец. Как сообщает 20 марта 2017 года
«Обследование семей этой категории проводится, чтобы оценить необходимость оказания материальной и консультативной помощи, — подчеркнул Владимир Родионов. — Специалисты выясняют, пользуется ли глава семьи всеми мерами социальной поддержки, предусмотренными на территории региона».
Министр подчеркнул, что обследование семей, в которых воспитанием и содержанием детей занимается один отец, будет продолжено. Он напомнил, что выявление таких семей минсоцразвития региона начало в 2015 году по инициативе бывшего председателя Законодательного собрания Иркутской области Людмилы Берлиной. Работа ведётся во взаимодействии с областным советом женщин и ассоциацией председателей советов отцов региона.