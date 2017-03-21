Казахстанка рассказала, как тяжело быть токал

Как рассказала Ботагоз, с ее нынешним мужем она познакомилась когда работала во «Французском доме».

Впрочем, нередко бывает, что второй женой становятся действительно по любви, надеясь, что однажды из токал женщина превратится в байбише, а точнее, в единственную и законную супругу.

Если с их стороны токал все чаще скрыта от глаз первой семьи, то со стороны самих девушек, которые по закону являются не более чем любовницами, часто «токалство» — лишь желание обеспечить себе безбедное будущее.

Стоит вспомнить произведение «Путь Абая», чтобы утверждать, что брать токал мужчина мог только с позволения старшей жены — байбише. Сегодня понятие весьма изменено, и не только самими мужчинами.

Как известно, раньше понятие токал имело несколько иное значение. Второй женой, которая имела практически те же права, что и первая, нередко брали вдову старшего брата, чтобы сохранить род и поддержать семью материально.

Однако некоторые из них не могут похвастаться тем, что на 100% довольны своим положением и чувствуют себя счастливыми. Одна из таких женщин, по имени Ботагоз, решила рассказать в интервью NUR.KZ свою историю.

В последнее время понятие токал становится все более обыденным для казахстанского общества и уже не вызывает сильного удивления или осуждения. Для многих молодых женщин это стало привычным образом существования, при котором они чувствуют себя довольно комфортно.

Тогда я еще состояла в браке с другим человеком, но отношения откровенно рушились, рассказывает девушка.

В итоге, после развода мы сразу же стали встречаться. Он работал в Астане и хорошо зарабатывал, мне это и нужно было — купил квартиру, машину, забрал к себе. Я хотела жить в достатке и, не раздумывая, уехала с ним. Он помог открыть небольшой бизнес, обеспечивает.

Ему сейчас 41 год, его первой жене 36. Жена первое время ничего не знала, потом все открылось, и, конечно, были скандалы. Постепенно она смирилась, но между собой мы не общаемся.

До недавнего времени она вообще жила с детьми в другом городе, а мы с мужем в Астане. Но сейчас он перевез свою первую семью в столицу и живет с ними, ко мне приходит только днем. Это несмотря на то, что полгода назад у нас родился сын.

Когда я забеременела, он вообще хотел, чтобы я уехала к себе в город. В ситуацию вмешалась моя мама, и я осталась жить в Астане. В начале наши отношения были прекрасными, сейчас все напряженно.

Особенно после того, как он перевез семью и стал жить с ними. Нравится ли мне такая жизнь, сложно ответить. Главные минусы, наверное, в том, что он не будет все время с тобой.

С мужем мы не живем уже четыре года, после развода с ним я забыла все свои проблемы.

Но сложностей тоже было много, все-таки он женат. К тому же мои родители были против таких наших отношений, было много долгих и мучительных разговоров, благо сейчас они меня во всем поддерживают.

Посоветовала бы я кому-то еще быть токал? У каждой женщины свои взгляды на это, такое нельзя советовать. Бывает, ты сильно влюбишься и захочешь быть с ним, несмотря ни на что, а бывает, он полностью тебя обеспечивает, и тебе этого достаточно, тебя устраивает. Все зависит от обстоятельств.

Сейчас я в постоянном нервозном состоянии, такие отношения не дают жить спокойно. Хотела бы я быть первой и единственной женой? Наверное, это мечта любой женщины.

Девушки, называемые токал, нередко обращаются в фонд социальной помощи «Көмек- Қорғау» в Астане. Причины разные, истории разные, но основная проблема, по которой «вторые жены» идут за помощью — имущественная, отмечает директор фонда Анна Рыль.

— Эти женщины юридически не защищены — у них нет права на имущество супруга, у них может быть не прописано отцовство их общего ребенка, потому как брак регистрируется только через мечеть. Жизнь может сложиться как угодно, мужчина может уйти или с ним может что-то случиться, а женщине придется самой кормить себя и ребенка, если он есть.

Анна считает, что причина, по которой девушки становятся токал — это желание видеть рядом с собой надежного состоявшегося мужчину. Это вовсе не означает, что они глупенькие и наивные, утверждает она. Чаще всего они и сами успешные, и хотят быть со взрослым мужчиной, соответствующим их уровню и их представлению, потому как среди молодых мужчин таких мало.

— В любом случае отношения надо регистрировать, потому что юридически нет такого понятия «второй брак», есть понятие «сожительство», которое не несет в себе никаких прав, — уверяет Анна Рыль.

— Часто бывает, что мужчина после ухода из второй семьи уклоняется от алиментов, и потом приходится решать этот вопрос через суд. Сейчас отношения стали более денежные, если раньше мужчина уходил от женщины и оставлял ей и ребенку имущество, то сейчас токал могут выставить из дома и ничего ей не оставить.

Слова директора фонда подтверждает и психолог Татьяна Педаева. По ее словам, как правило, приходящие к ней клиентки со статусом токал — это девушки с высшим образованием, хорошей работой и должностью, весьма самодостаточные, в возрасте около 30.

Примечательно, что все они состоят в отношениях с женатым мужчиной уже несколько лет, таким образом, что начало этих романов приходится на тот возраст, когда они были совсем еще юными.

Практически все девушки признаются, говорит психолог, в том, что боятся потерять своих мужчин из-за страха потерять и материальный достаток вместе с ним. То есть о чувствах речи не идет, говорит Татьяна.

Что касается причин, по которым девушки, с точки зрения психологии, становятся токал, то они вовсе не так просты, как может показаться на первый взгляд.

«У таких девушек присутствует внутренний страх одиночества. И идет он из раннего детства — в период с 1 года до 5 лет. Причиной может быть развод родителей, или если родители оставили ребенка на воспитание бабушке. Подсознательно девушка боится быть брошенной, потому выбирает такой путь — с одной стороны есть мужчина рядом, с другой — она понимает, что он ей изначально не принадлежит, и внутренне она готова, что он однажды уйдет», — объясняет психолог.

Удивительно, но проблемы токал не решаются, даже если мужчина разведется с супругой и сочетается браком официально со второй женой или она найдет того, кто сделает ее единственной. В этом случае внутренние страхи девушки, по словам психолога, тоже дадут о себе знать.

«Сознательно женщина может думать абсолютно правильно, хотеть официально замуж, хотеть стать единственной, но подсознательно из-за своих страхов она будет разрушать отношения: устраивать скандалы, не доверять, считать, что мужчина ее обманывает и нашел другую», — объясняет Татьяна.

Психолог пояснила и то, почему мужчины идут на то, чтобы в их жизни появилась вторая жена.