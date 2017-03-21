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05:23 (мск), источник: Newslab.ru

Участники КЭФ-2017 пробегут пять километров для помощи детям

В забеге на дистанцию пять километров примут участие бизнесмены, популярные медийные персоны, чиновники и просто неравнодушные красноярцы.

В Красноярске 22 апреля пройдет благотворительный забег «Добрая пятерка». Массовый старт состоится в рамках Красноярского экономического форума и откроет беговой сезон в городе.

В забеге на дистанцию пять километров примут участие бизнесмены, популярные медийные персоны, чиновники и просто неравнодушные красноярцы.

Стоимость регистрации в «Доброй пятерке» — от 500 рублей; все вырученные средства будут направлены в красноярский фонд «Счастливые дети».

До забега все зарегистрированные участники получат номер с персональным чипом для электронного хронометража, а на финише каждого участника наградят памятной медалью. Кроме того, на дистанции будут работать лучшие фотографы Красноярска, которые запечатлеют все яркие моменты события.

«Добрая пятерка» — это возможность стать героем для себя и своих близких, героем для детей, которым требуется помощь, героем для бегунов со всей планеты, которые тоже совершают этот подвиг. Мы ожидаем, что к нам присоединятся многие участники КЭФ, в том числе федеральные политики и бизнесмены, — рассказал соорганизатор забега Николай Трегубов.

Благотворительные забеги проходят по всему миру и представляют собой короткую дистанцию, которую может преодолеть каждый вне зависимости от уровня физической подготовки.

В «Доброй пятерке» всего 500 мест. Регистрация уже открыта на сайте krasmarafon.ru, также оставить заявку на участие можно будет на самом КЭФ-2017.

Старт марафону будет дан 22 апреля в 8:00 на набережной под Коммунальным мостом.

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