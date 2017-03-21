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05:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

Общегородской субботник в Иркутске пройдет 22 апреля

Для субботника закуплены перчатки и пакеты для мусора.

В Иркутске общегородской субботник предварительно назначен на 22 апреля, окончательно дата будет утверждена в зависимости от погодных условий. Об этом на совещании по подготовке к проведению месячника градоначальнику Дмитрию Бердникову доложила заммэра Елена Федорова, сообщает пресс-служба мэрии.

Для проведения субботника в Иркутске комитетом городского обустройства закуплены перчатки и пакеты для мусора. Их будут выдавать инициативным группам граждан, желающим поучаствовать в уборке Иркутска. Дополнительно приобретены лопаты, грабли и метлы.

Субботник пройдет в рамках месячника санитарной очистки Иркутска, который стартует 1 апреля. В течение месяца пройдут различные мероприятия по очистке городских улиц: будут отмыты дорожные ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановочные пункты и другое. Владельцам зданий и сооружений в черте областного центра также направят предписания о необходимости привести в порядок фасады после зимы. Кроме того, в период месячника высадят порядка 700 деревьев.

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