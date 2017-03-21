Двухмесячник по благоустройству и озеленению проведут в Хабаровске

В рамках двухмесячника проведут цикл мероприятий. Так, во дворах, парках и скверах города наведут порядок. Будут организованы работы по озеленению Хабаровска и ямочный ремонт дорог. К двухмесячнику присоединятся организации всех форм собственности, структурные подразделения мэрии и жители краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».