Двухмесячник по благоустройству и озеленению проведут в Хабаровске
Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города стартует 1 апреля. Сейчас в администрации Хабаровска готовится соответствующее постановление.
Двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города стартует 1 апреля. Сейчас в администрации Хабаровска готовится соответствующее постановление.
В рамках двухмесячника проведут цикл мероприятий. Так, во дворах, парках и скверах города наведут порядок. Будут организованы работы по озеленению Хабаровска и ямочный ремонт дорог. К двухмесячнику присоединятся организации всех форм собственности, структурные подразделения мэрии и жители краевой столицы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».