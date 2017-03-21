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09:38 (мск), источник: АиФ Самара

«Победа» поблагодарила экипаж за снятие в Курумоче с рейса волейболиста

Авиаперевозчик объявил, что высадив спортсмена из самолета, экипаж действовал строго по инструкции.

В понедельник, 20 марта, авиакомпания «Победа» объявила благодарность экипажу, выполнявшему рейс DP422 12 марта 2017 года, за строгое соблюдение инструкции обслуживания пассажиров, и снявшего спортсмена Александра Кимерова с рейса Самара-Москва за нарушение правил авиакомпании и угрозы устроить «шоу» после взлета, сообщает пресс-центр компании-перевозчика.

Также «Победа» выразила благодарность всем сознательным пассажирам рейсаDP422, присылающим в её адрес обращения с просьбой о премировании экипажа и подтверждением факта агрессивного поведения Кимерова, говорится в сообщении.

Напомним, в аэропорту Курумоч, сотрудники транспортной полиции принудительно высадили из самолета рейса № 422 20-летнего нападающего новоуренгойского «Факела» Александра Кимерова перед вылетом в Москву из Самары, где его клуб проводил очередной матч чемпионата России по волейболу. Сотрудники полиции действовали в связи с распоряжением командира воздушного судна о высадке пассажира, в связи с оскорблением экипажа. В результате инцидента вылет самолета был задержан на 40 минут, а волейболист добрался до Москвы следующим рейсом.

По мнению «Победы» Кимеров уже пользовался услугами авиакомпании «Победа» поэтому, знал о наличии платной услуги по выбору мест повышенной комфортности. Но перед вылетом из Самары он оплатил обычное место у прохода, без дополнительного пространства для ног, из-за чего и произошел конфликт на борту самолета — Кимеров, которому не разрешили пересесть на место повышенной комфортности, выставил колени в проход. При этом Кимеров летел вместе с другими волейболистами, ничуть не уступающими ему в росте. Однако они спокойно разместились на своих местах и не устраивали сцен.

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