Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе
МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Синоптики Росгидромета во вторник прогнозируют в столичном регионе солнечную и теплую погоду.
МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Синоптики Росгидромета во вторник прогнозируют в столичном регионе солнечную и теплую погоду.
«Ожидается переменная облачность, правда, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы.
Ожидается
Предстоящей ночью, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки.
В столице столбики термометров покажут около нуля, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается южной четверти, 5−10 м/с.
Днем в среду характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем.
В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов выше нуля. Ветер будет также южной четверти, 5−10 м/с.