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06:19 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 21 марта./ТАСС/. Синоптики Росгидромета во вторник прогнозируют в столичном регионе солнечную и теплую погоду.

Источник: РИА "Новости"

«Ожидается переменная облачность, правда, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы.

Ожидается юго-западный, южный ветер, скорость которого составит 5−10 м/с.

Предстоящей ночью, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки.

В столице столбики термометров покажут около нуля, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается южной четверти, 5−10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем.

В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов выше нуля. Ветер будет также южной четверти, 5−10 м/с.

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