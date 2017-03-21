Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

«Ожидается переменная облачность, правда, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 6−8 градусов, по области будет от 3 до 8 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы.

Ожидается юго-западный, южный ветер, скорость которого составит 5−10 м/с.

Предстоящей ночью, согласно прогнозам, будет облачно с прояснениями, местами не исключены небольшие осадки.

В столице столбики термометров покажут около нуля, по области — от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер ожидается южной четверти, 5−10 м/с.

Днем в среду характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями, местами с небольшим дождем.

В Москве воздух прогреется до 8−10 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов выше нуля. Ветер будет также южной четверти, 5−10 м/с.