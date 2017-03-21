Отопление хабаровчанам могут отключить уже в апреле

Отопительный сезон в Хабаровске может завершиться на пару недель раньше обычного срока. Об этом журналистам рассказали в управлении энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций городской администрации, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

По предварительным данным, подача тепла в дома прекратится во второй половине апреля. Как отметили в администрации, отключить отопление можно, если средняя температура воздуха в течение пяти суток составляет как минимум +8 градусов.

«В этом году весна радует теплой погодой. В апреле будет сделан запрос синоптикам. Опираясь на их показания, в администрации Хабаровска будет решено, когда завершить отопительный сезон. Возможно, это случится во второй половине или к концу апреля», — отметил главный специалист управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг.

Напомним, что в 2016 году отопительный сезон в краевой столице закончился 4 мая.