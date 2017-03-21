Омскому водителю выплатили 325 тысяч за сосульку, разбившую его машину

В Омске не раз появлялись сообщения о повреждении автомобилей сосульками или льдом, упавшим с крыши. Подобные ситуации происходят, разумеется, не только в Омске, но и в других регионах.

Аналитики «Альфастрахования» подготовили любопытную подборку и подсчитали, где были выданы самые большие выплаты за падение сосулек на автомобили в 2016 году. В выборке участвовали территории Сибири и Дальнего Востока.

Самая крупная страховая выплата была зафиксирована в Омске. Дороже всего обошлась сосулька, рухнувшая на Mitsubishi ASX, застрахованный по КАСКО. В итоге у автомобиля было разбито ветровое стекло, сильно повреждены крыша, панель приборов автомобиля, капот. Ущерб был оценен в 325 тысяч рублей.

Меньшую, но все же крупную страховую выплату, получил водитель из Владивостока. Вред от сосульки, упавшей на Jeep Wrangler, оценили в 219,3 тысяч рублей.