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06:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Ледовые переправы закрыли в нескольких районах Хабаровского края

В Хабаровском крае перестали работать семь ледовых переправ.

Проезды закрыли в Амурском и Хабаровском районах, а также районе имени Лазо. По ним можно было переправиться через реки Тунгуска, Кур, Катэн, Матай, Хор и Амур.

Сейчас в регионе открыты 18 зимников. При этом в Хабаровском районе и районе имени Лазо не осталось действующих переправ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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