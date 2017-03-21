Ледовые переправы закрыли в нескольких районах Хабаровского края

Проезды закрыли в Амурском и Хабаровском районах, а также районе имени Лазо. По ним можно было переправиться через реки Тунгуска, Кур, Катэн, Матай, Хор и Амур.

Сейчас в регионе открыты 18 зимников. При этом в Хабаровском районе и районе имени Лазо не осталось действующих переправ, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.