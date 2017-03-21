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06:48 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на каждые 100 мест в детсадах приходится 111 дошкольников

Статистики выяснили, что в большинстве дошкольных учреждений есть музыкальные залы, а физкультурные — только в половине.

По состоянию на 1 января 2017 года Омскстат насчитал в Омской области 873 организаций дошкольного воспитания: муниципальных и частных детских садов, а также детских развивающих центров.

По сравнению с данными на 1 января 2016 года число мест в дошкольных образовательных организациях выросло на 2,2 тысячи — на 2,4%. Но мест по-прежнему хватает не всем. В целом по области на каждые 100 мест приходится 111 детей. На каждого педагога приходится 13 воспитанников.

Музыка в омских детсадах ценится больше, чем физкультура. Музыкальный зал имеют более 80% организаций дошкольного воспитания, физкультурный зал — 47%, бассейн — около 10%.

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