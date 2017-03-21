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07:16 (мск), источник: VN.ru

Новосибирские клещи проснутся в конце марта

О начале сезона активности клещей в Новосибирской области сообщил Роспотребнадзор. Как правило, клещи просыпаются в конце марта. В этом году первого клеща обнаружили уже в конце февраля. Пик клещевой активности приходится на конец мая — начало июня.

Сезонную вакцинацию против клещевого энцефалита начали в поликлиниках Новосибирской области. В преддверии эпидсезона представители Роспотребнадзора области рассказали о возможной дате пробуждения клещей в этом году.

— Официально на сегодняшний день укусов клеща не зафиксировано. В 2015 и 2016 году первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик клещевой активности приходится на конец мая — начало июня, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».

Всего в 2016 году зафиксировано 1,5 тысячи покусов клещей. Из них клещевым энцефалитом заболели 125 пострадавших.

В ближайшее время в парках, лесных зонах и городских кладбищах начнется акарицидная обработка от клещей. Самыми клещеопасными местами Новосибирска традиционно являются Октябрьский и Заельцовский районы. В области клещи наиболее активны в Тогучинском, Мошковском и Ордынском районах.

Список пунктов экстренной серопрофилактики в случае укуса клеща на территории Новосибирска читайте на сайте VN.ru.

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