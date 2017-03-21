Жительница Черниговской области признана старейшей женщиной Украины

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Жительнице села Жадово Семеновского района Черниговской области, 116-летняя Кристина Нагорна, признана самой старшей по возрасту женщиной Украины. Об этом сообщили в секторе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Семеновской райгосадминистрации Черниговской области.

«Кристина Аврамовна Нагорная из с. Жадово нашего района отныне имеет диплом “Книги рекордов Украины” как самая пожилая женщина Украины», — говорится в сообщении.

Кристина Нагорная родилась 1 июля 1900 года. За плечами долгожительницы — тяжкий труд в колхозе, тяжелые времена голода и войны, трудные послевоенные годы.