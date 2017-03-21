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07:04 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Жительница Черниговской области признана старейшей женщиной Украины

Кристина Аврамовна Нагорная из села Жадово Семеновского района Черниговской области получила диплом «Книги рекордов Украины» как самая пожилая женщина Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Жительнице села Жадово Семеновского района Черниговской области, 116-летняя Кристина Нагорна, признана самой старшей по возрасту женщиной Украины. Об этом сообщили в секторе информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Семеновской райгосадминистрации Черниговской области.

«Кристина Аврамовна Нагорная из с. Жадово нашего района отныне имеет диплом “Книги рекордов Украины” как самая пожилая женщина Украины», — говорится в сообщении.

Кристина Нагорная родилась 1 июля 1900 года. За плечами долгожительницы — тяжкий труд в колхозе, тяжелые времена голода и войны, трудные послевоенные годы.

Ранее сообщалось, что на 91-м году жизни умерла известная украинская легкоатлетка-ветеран Владилена Кокина.

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