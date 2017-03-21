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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Кузнецкие медведи» обыграли «Сарматов» в Новокузнецке

Первая шайба в воротах соперника оказалась уже на седьмой минуте игры.

Новокузнецкая молодежная команда «Кузнецкие медведи» выиграла заключительный матч серии и вышла в ¼ финала Кубка Харламова.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», в начале игры преимущество переходило от одной команды к другой, но уже на седьмой минуте матче Иван Емец забил первую шайбу в ворота соперника.

«Сарматы» забили свой единственный гол во втором периоде. Оренбуржцы могли вырваться вперед, но «Медведи» не оставили им шанса и до конца матча забили еще 5 шайб. В итоге игра закончилась со счетом 6:1 в пользу новокузнечан. Таким образом, «Кузнецкие медведи» выходят в ¼ финала Кубка Харламова. Следующим соперником новокузнечан станет казанский «Ирбис».

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