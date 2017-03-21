«Кузнецкие медведи» обыграли «Сарматов» в Новокузнецке
Первая шайба в воротах соперника оказалась уже на седьмой минуте игры.
Первая шайба в воротах соперника оказалась уже на седьмой минуте игры.
Новокузнецкая молодежная команда «Кузнецкие медведи» выиграла заключительный матч серии и вышла в ¼ финала Кубка Харламова.
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«Сарматы» забили свой единственный гол во втором периоде. Оренбуржцы могли вырваться вперед, но «Медведи» не оставили им шанса и до конца матча забили еще 5 шайб. В итоге игра закончилась со счетом 6:1 в пользу новокузнечан. Таким образом, «Кузнецкие медведи» выходят в ¼ финала Кубка Харламова. Следующим соперником новокузнечан станет казанский «Ирбис».