«Кузнецкие медведи» обыграли «Сарматов» в Новокузнецке

Новокузнецкая молодежная команда «Кузнецкие медведи» выиграла заключительный матч серии и вышла в ¼ финала Кубка Харламова.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», в начале игры преимущество переходило от одной команды к другой, но уже на седьмой минуте матче Иван Емец забил первую шайбу в ворота соперника.

«Сарматы» забили свой единственный гол во втором периоде. Оренбуржцы могли вырваться вперед, но «Медведи» не оставили им шанса и до конца матча забили еще 5 шайб. В итоге игра закончилась со счетом 6:1 в пользу новокузнечан. Таким образом, «Кузнецкие медведи» выходят в ¼ финала Кубка Харламова. Следующим соперником новокузнечан станет казанский «Ирбис».