Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
07:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Река Есауловка в Сосновоборске может перейти бизнесменам

Любимое место отдыха горожан может превратиться в жилой сектор.

Реку Есауловку в Сосновоборске планируют передать частным предпринимателям. Речь идет о 100 га земли, на которую претендует неизвестная строительная фирма. Информации о юридической компании немного — известно лишь, что фирма занимается продажей земли и строительством жилья. Не спросив жителей, бизнесмен завладел крупным участком, в границы которого входит и Есауловка.

«Уже 15 лет здесь ловим рыбу, и мои дети, и внучата пойдут ловить также. И весь народ ловит здесь. Как это может быть чьим-то?» — спрашивает житель Сосновоборска Вано Назинян.

Геодезисты уверены, что контракт с фирмой заключен незаконно. Это, по мнению специалистов, является прямым нарушением Водного кодекса, согласно которому ширина водоохранной зоны должна быть не менее 50 метров. Здесь же ее нет вообще.

Жители опасаются, что в скором времени участок земли вместе с рекой обнесут забором. По словам рыбаков, летом рабочие уже преграждали дорогу к реке, а осенью на территории работала спецтехника.

Сейчас сотрудники местной администрации выясняют, кто выдал разрешение на владение данным участком. К решению этого вопроса уже подключилась прокуратура.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Канске бизнесвумен незаконно заработала на молоке почти 2 млн рублей
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
Родные жертв терактов 9/11 подали в суд на Саудовскую Аравию
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Как из трех комнат сделать четыре: реальный проект
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь