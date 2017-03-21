Река Есауловка в Сосновоборске может перейти бизнесменам

Реку Есауловку в Сосновоборске планируют передать частным предпринимателям. Речь идет о 100 га земли, на которую претендует неизвестная строительная фирма. Информации о юридической компании немного — известно лишь, что фирма занимается продажей земли и строительством жилья. Не спросив жителей, бизнесмен завладел крупным участком, в границы которого входит и Есауловка.

«Уже 15 лет здесь ловим рыбу, и мои дети, и внучата пойдут ловить также. И весь народ ловит здесь. Как это может быть чьим-то? » — спрашивает житель Сосновоборска Вано Назинян.

Геодезисты уверены, что контракт с фирмой заключен незаконно. Это, по мнению специалистов, является прямым нарушением Водного кодекса, согласно которому ширина водоохранной зоны должна быть не менее 50 метров. Здесь же ее нет вообще.

Жители опасаются, что в скором времени участок земли вместе с рекой обнесут забором. По словам рыбаков, летом рабочие уже преграждали дорогу к реке, а осенью на территории работала спецтехника.

Сейчас сотрудники местной администрации выясняют, кто выдал разрешение на владение данным участком. К решению этого вопроса уже подключилась прокуратура.