Ряд дачных поселков в Новосибирске затопит водой на 5 метров

«Плюса» местные жители ждут с ужасом. Во дворах снежные «Джомолунгма» и «Эльбрус» скоро обрушат талые воды на дорожки и тротуары. Такие уроки географии не сулят ничего хорошего. В Ленинской администрации о проблемных участках знают. На карте почти 100 точек возможного подтопления.

Валентина Аникина, жительница Новосибирска: «Как выбираемся? Покупаем сапоги. Где по бордюринам, где как».

Дом на Забалуева, 66 — адрес невезучий. Дело не в сочетании цифр. Одна из самых низких точек Ленинского района с потеплением с округи сюда потекут талые воды.

Александр Гриб, первый заместитель главы администрации Ленинского района Новосибирска: «Управляющие компании все свои 82 участка, а участки это большие, всё вывезли. По дорогам, за которые отвечает администрация, все 18 вывезли».

Расчищены тротуары и проезды. Газоны, как слепые зоны, их коммунальщики будто не замечают. В администрации парируют: уборку не прекращают ни на сутки. К паводку готовится и область.

Превентивно спасатели борются с ледовыми заторами — на реках Бердь, Иня, Карасук.

Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «На данный момент более 1200 метров распилено льда. Чернение проводится, при необходимости будет проведены взрывные работы».

К истокам паводка — туда, где рождаются реки — отправилась снегомерная экспедиция новосибирских гидрологов. Маршрут по Алтаю. Определяют высоту и плотность снега. Узнают о запасах воды.

Александр Панкрашин, гидролог: «Примерно в кубе снега 300 литров воды. То есть уже нормально. В апреле будет больше: снег уплотнится, подтает, сядет».

Данные с Алтая и других регионов анализируют в Западно-Сибирском г идрометцентре. На счету каждые сутки. В зоне подтопления — 16 населенных пунктов.

Вот пять наиболее опасных участков и критический уровень рек. Эти территории начнет топить первыми. В областном центре это садовые общества «Геолог» и «Строймашевец». Для них красная отметка — 360 см. Жилые дома подтапливает при уровне — 5 метров. Наиболее точный сценарий развития паводка Гидрометцентр озвучит в конце марта.