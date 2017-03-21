Жители Омска составляют карту запахов

Жители Омска придумали составить карту запахов.

С таким предложением выступила администрация паблика «Аварийный Омск». Омичи присылают сообщения о местах, где они почувствовали запах этилмеркаптана и указывают направление ветра. Пока неизвестно, планируется ли действительно составлять карту запахов, однако администрация паблика намерена найти виновника выбросов.

Напомним, что предприятие, отравляющее городской воздух, до сих пор не найдено. Между тем, выбросы этилмеркаптана продолжаются.