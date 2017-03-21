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07:19 (мск), источник: АиФ Омск

Жители Омска составляют карту запахов

Горожане своими силами пытаются найти предприятие, отравляющее воздух.

Жители Омска придумали составить карту запахов.

С таким предложением выступила администрация паблика «Аварийный Омск». Омичи присылают сообщения о местах, где они почувствовали запах этилмеркаптана и указывают направление ветра. Пока неизвестно, планируется ли действительно составлять карту запахов, однако администрация паблика намерена найти виновника выбросов.

Напомним, что предприятие, отравляющее городской воздух, до сих пор не найдено. Между тем, выбросы этилмеркаптана продолжаются.

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