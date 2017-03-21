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12:30 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В выходные в городских кинотеатрах пройдут бесплатные показы

В честь Дня работника культуры москвичи смогут посмотреть фильмы с Инной Чуриковой и Фаиной Раневской.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В эти выходные, 25 и 26 марта, в сети кинотеатров «Московское кино» департамента культуры Москвы горожане смогут бесплатно посмотреть советские фильмы с Инной Чуриковой, Фаиной Раневской, Евгением Евстигнеевым и Андреем Мироновым. Бесплатные кинопоказы пройдут в шести городских кинотеатрах в честь Дня работника культуры.

В кинотеатрах «Полёт» (СЗАО) и «Сатурн» (СВАО) москвичи смогут посмотреть фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», одну из главных ролей в котором исполняет Евгений Евстигнеев. Сеансы пройдут в субботу, 25 марта, в 10:00 («Полёт») и 16:00 («Сатурн»).

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В кинотеатре «Космос» (СВАО) всех желающих ждут на показ фильма Эльдара Рязанова и Франко Проспери «Невероятные приключения итальянцев в России». Комедия с Андреем Мироновым и Нинетто Даволи в главных ролях начнётся в 15:00.

В этот же день в «Искре» (САО) покажут трагикомедийный чёрно-белый фильм «Начало» с Инной Чуриковой. Киносеанс начнётся в 14:00. Эта кинолента на 32-м Венецианском кинофестивале принесла режиссёру Глебу Панфилову приз «Серебряный лев святого Марка», а Инне Чуриковой — «Золотой лев святого Марка».

В воскресенье, 26 марта, в кинотеатре «Молодёжный» (ЮВАО) состоится показ фильма «Осторожно, бабушка!». Это история о том, как активная и полная энтузиазма бабушка в исполнении Фаины Раневской помогает своей внучке организовать строительство нового Дома культуры. Комедия начнётся в 18:00.

А в кинотеатре «Берёзка» (ВАО) пройдут детские кинопоказы. Москвичи смогут посмотреть советский кукольный мультфильм Ивана Иванова-Вано и Юрия Норштейна «Времена года» и музыкальные мультфильмы «Балерина на корабле», «В порту» и «Ещё раз про квартет». Сеанс начнётся в 12:00 в субботу.

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