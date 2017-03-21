Новосибирцы жалуются на отсутствие парковки рядом с новым зданием суда

«А где здесь парковаться негде. Приезжаем работать, а работать возможности нет».

«Вообще парковки здесь нет как таковой, сами видите. В принципе, вот эту территорию можно заасфальтировать и сделать парковку».

О чем думали, когда открывали новое здание Ленинского суда без парковки? О чем и ком угодно, не о посетителях. Авто люди вынуждены бросать на проезжей части. В итоге вместо двух полос — одна. Движение машин — лоб в лоб.