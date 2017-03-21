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07:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, кого может затопить в Башкирии

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане, при наихудшем варианте в зоне возможного подтопления могут оказаться 258 населенных пунктов с населением более 80 тысяч человек. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

По словам специалистов, наибольшему риску подтопления подвергаются населенные пункты, расположенные на пониженных участках местности, вблизи рек и водохранилищ.

Причем разлиться могут даже те речки, ранее никогда не выходившие из берегов. Поэтому тем, кто живет возле подобных водоемов, также нельзя терять бдительность.

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За последние пять лет наиболее подтапливаемыми зонами являлись Белорецкий и Ермекеевский районы республики, а также города Октябрьский и Стерлитамак. Полный список населенных пунктов, входящих в зону риска, можно найти в специальном реестре, который ежегодно корректируется.

По данным Главного управления МЧС России по РБ, на период весеннего половодья сформированы силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС — более 7 тысяч человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники. В их число входят профессиональные спасатели, нештатные аварийно-спасательные формирования, аварийно-восстановительные расчеты коммунальных и других служб.

Следить за паводком будут из космоса, а также с помощью воздушного и наземного патрулирования. Для проведения воздушной разведки паводкоопасных мест на территории республики используют беспилотные летательные аппараты.

Обстановку на воде контролируют 17 гидропостов — они расположены на реках Белая, Ашкадар, Стерля, Сим, Уфа, Ай, Юрюзань, Дема и Большой Ик. Ежедневно, до четырех раз в сутки, посты передают сводки о состоянии рек. При подготовке к паводку спасатели будут распиливать лед на реке Белая в Караидельском, Бирском, Краснокамском районах.

В Белорецком, Бурзянском, Архангельском, Караидельском и Чекмагушевском районах лед планируют посыпать углем, чтобы он быстрее растаял. При необходимости к ликвидации ледовых заторов привлекут взрывников. В общей сложности, в регионе запасено более 12 тонн взрывчатых веществ.

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