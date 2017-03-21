Конкурс на лучшие названия для новых деревень объявили в Хабаровском крае

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на лучшие названия для новых населенных пунктов, в которых будут жить обладатели бесплатных гектаров. Свои предложения любой желающий может оставить в специальном разделе на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в крае могут появиться новые поселки — их должны будут самостоятельно образовать получатели дальневосточных гектаров, чтобы в дальнейшем получить от государства помощь в создании инфраструктуры.

Власти Хабаровского края предложили жителям региона заранее позаботиться о названиях будущих поселений. Наиболее интересные варианты будут отобраны конкурсной комиссией и переданы муниципалитетам.