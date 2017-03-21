Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Чай спасает от старческого слабоумия
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
07:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Конкурс на лучшие названия для новых деревень объявили в Хабаровском крае

Власти предложили гражданам придумать топонимы для поселений, которые должны будут появиться на дальневосточных гектарах.

Источник: Reuters

Правительство Хабаровского края объявило конкурс на лучшие названия для новых населенных пунктов, в которых будут жить обладатели бесплатных гектаров. Свои предложения любой желающий может оставить в специальном разделе на сайте министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что в крае могут появиться новые поселки — их должны будут самостоятельно образовать получатели дальневосточных гектаров, чтобы в дальнейшем получить от государства помощь в создании инфраструктуры.

Власти Хабаровского края предложили жителям региона заранее позаботиться о названиях будущих поселений. Наиболее интересные варианты будут отобраны конкурсной комиссией и переданы муниципалитетам.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, первые территории компактного размещения получателей гектаров уже определены. Наибольшее количество заявок было подано на площадки вокруг сел Свечино и Краснознаменка в Хабаровском районе, а также на территорию близ села Зоевка в районе имени Лазо — здесь в ближайшее время и ожидается появление новых поселений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На всемирном фестивале молодежи будут работать 50 волонтеров из Хабаровского края
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь