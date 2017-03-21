Конкурс на лучшие названия для новых деревень объявили в Хабаровском крае
Власти предложили гражданам придумать топонимы для поселений, которые должны будут появиться на дальневосточных гектарах.
Власти предложили гражданам придумать топонимы для поселений, которые должны будут появиться на дальневосточных гектарах.
Правительство Хабаровского края объявило конкурс на лучшие названия для новых населенных пунктов, в которых будут жить обладатели бесплатных гектаров. Свои предложения любой желающий может оставить в специальном разделе на сайте министерства инвестиционной и
Напомним, что в крае могут появиться новые поселки — их должны будут самостоятельно образовать получатели дальневосточных гектаров, чтобы в дальнейшем получить от государства помощь в создании инфраструктуры.
Власти Хабаровского края предложили жителям региона заранее позаботиться о названиях будущих поселений. Наиболее интересные варианты будут отобраны конкурсной комиссией и переданы муниципалитетам.
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