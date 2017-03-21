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07:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Военный городок под Новосибирском утопает в мусоре с осени

В Каргате бывший военный городок сегодня утопает в мусоре.

По словам жителей, мусор не вывозят с осени. О проблеме написала местная газета. Администрация на критику отреагировала: приехал бульдозер, расчистил дорогу, свалив весь мусор в близ расположенный водоем.

«На это мелководье, куда сдвинули мусор, уходит на нерест рыба, которая живет в водоемчике, карась, также здесь птица дикая. Просто сдвинули в водоем и никому до этого нет дела».

В городской администрации жителям пообещали: убрать весь мусор и снегоотвал. Пока очистили только контейнеры.

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