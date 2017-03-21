Военный городок под Новосибирском утопает в мусоре с осени
В Каргате бывший военный городок сегодня утопает в мусоре.
В Каргате бывший военный городок сегодня утопает в мусоре.
По словам жителей, мусор не вывозят с осени. О проблеме написала местная газета. Администрация на критику отреагировала: приехал бульдозер, расчистил дорогу, свалив весь мусор в близ расположенный водоем.
«На это мелководье, куда сдвинули мусор, уходит на нерест рыба, которая живет в водоемчике, карась, также здесь птица дикая. Просто сдвинули в водоем и никому до этого нет дела».
В городской администрации жителям пообещали: убрать весь мусор и снегоотвал. Пока очистили только контейнеры.