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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Весной некоторых школьников Уфы ждут внеочередные каникулы

Мэр башкирской столицы призвал освободить от уроков детей из зоны паводка.

В школах из зоны паводка могут объявить дополнительные каникулы. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил глава уфимской администрации Ирек Ялалов.

— Для нас здоровье детей важнее. Ничего страшного пропустить какие-то уроки. Главное — чтобы с ребятами все было хорошо, — обратился к главам районов уфимский сити-менеджер.

По мнению Ирека Ялалова, проводить обучение можно и дистанционным образом, через интернет.

— Современные условия это позволяют. Прошу ответственных лиц следить за образовательным процессом, — подытожил мэр.

О том, дети каких конкретно школ рискуют оказаться в зоне затопления, станет известно только после уточнения прогноза по паводку.

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