Весной некоторых школьников Уфы ждут внеочередные каникулы
Мэр башкирской столицы призвал освободить от уроков детей из зоны паводка.
Мэр башкирской столицы призвал освободить от уроков детей из зоны паводка.
В школах из зоны паводка могут объявить дополнительные каникулы. Об этом на оперативном совещании в мэрии заявил глава уфимской администрации Ирек Ялалов.
— Для нас здоровье детей важнее. Ничего страшного пропустить
По мнению Ирека Ялалова, проводить обучение можно и дистанционным образом, через интернет.
— Современные условия это позволяют. Прошу ответственных лиц следить за образовательным процессом, — подытожил мэр.
О том, дети каких конкретно школ рискуют оказаться в зоне затопления, станет известно только после уточнения прогноза по паводку.