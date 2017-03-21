Власти Уфы откроют доступ к онлайн-карте паводка
Столица Башкирии готовится к худшему сценарию.
Столица Башкирии готовится к худшему сценарию.
Мэр Уфы Ирек Ялалов призвал открыть доступ к интерактивной карте паводка для всех горожан. Сегодня этим сервисом могут воспользоваться только специальные службы и спасатели.
Сами же власти города готовятся к самому худшему сценарию — подъему воды до 900 см. Такой паводок рискует затопить половину Шакши и Затона, Нижегородку, Козарез, Кооперативную поляну и множество садовых товариществ. В беду рискуют попасть и любители весеннего отдыха.
— Люди приезжают на своих машинах, проезжают по дорогам, ставят палатки и отдыхают. А потом вода закрывает дорогу и они отрезаны. Прошу глав районов закрыть доступ к прибрежной зоне бетонными блоками, — заявил на оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов.