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07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Уфы откроют доступ к онлайн-карте паводка

Столица Башкирии готовится к худшему сценарию.

Мэр Уфы Ирек Ялалов призвал открыть доступ к интерактивной карте паводка для всех горожан. Сегодня этим сервисом могут воспользоваться только специальные службы и спасатели.

Онлайн-карта работает по простому принципу — на карту Уфы с улицами и домами вторым слоем синего цвета накладывается уровень паводка. Таким образом жильцы смогут увидеть, какие дома, улицы, дороги и садовые участки окажутся под водой.

Сами же власти города готовятся к самому худшему сценарию — подъему воды до 900 см. Такой паводок рискует затопить половину Шакши и Затона, Нижегородку, Козарез, Кооперативную поляну и множество садовых товариществ. В беду рискуют попасть и любители весеннего отдыха.

— Люди приезжают на своих машинах, проезжают по дорогам, ставят палатки и отдыхают. А потом вода закрывает дорогу и они отрезаны. Прошу глав районов закрыть доступ к прибрежной зоне бетонными блоками, — заявил на оперативном совещании в мэрии Ирек Ялалов.

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