ОАЭ признали самой счастливой страной в арабском мире

Катар в отчёте разместился на 35-й позиции, Саудовская Аравия — на 37-й, Кувейт — на 39-й и Бахрейн — на 41-й.

Отчёт прокомментировал премьер и вице-президент ОАЭ, правитель Дубая Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум. «Также мы заняли первое место в мире по удовлетворенности резидентов из других стран», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

«Согласно докладу, ОАЭ занимают первое место в мире по показателю здоровья жителей, второе место в мире по показателю удовлетворённости экономикой и четвёртое — по показателю комфорта. Также второе место в мире ОАЭ заняли по доверию в будущее экономики и четвёртое — по удовлетворённости жизненными стандартами», — отметил премьер.

Доклад был составлен по заказу ООН. С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.

При составлении рейтинга World Happiness Report учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).