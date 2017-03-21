ОАЭ признали самой счастливой страной в арабском мире
ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости. ОАЭ, занявшие 21-ю позицию в мире в отчёте ООН World Happiness Report 2017, стали самой счастливой страной в арабском мире третий год подряд.
ДУБАЙ, 21 мар — РИА Новости. ОАЭ, занявшие 21-ю позицию в мире в отчёте ООН World Happiness Report 2017, стали самой счастливой страной в арабском мире третий год подряд.
Катар в отчёте разместился на 35-й позиции, Саудовская Аравия — на 37-й, Кувейт — на 39-й и Бахрейн — на 41-й.
Отчёт прокомментировал премьер и
«Согласно докладу, ОАЭ занимают первое место в мире по показателю здоровья жителей, второе место в мире по показателю удовлетворённости экономикой и четвёртое — по показателю комфорта. Также второе место в мире ОАЭ заняли по доверию в будущее экономики и четвёртое — по удовлетворённости жизненными стандартами», — отметил премьер.
Доклад был составлен по заказу ООН. С помощью подобных исследований в международной организации надеются разработать меры для улучшения уровня и качества жизни населения в разных странах мира.
При составлении рейтинга World Happiness Report учитывается шесть факторов: ВВП на душу населения; ожидаемая продолжительность жизни; социальная поддержка в сложных ситуациях; доверие к правительству; оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их жизни; а также щедрость (оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность).