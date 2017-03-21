В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры

«В Токио началось цветение сакуры», — говорится в сообщении.

Хотя в японской столице с утра льет дождь и снова похолодало, по данным телекомпании NHK, метеорологи зафиксировали утром распускание пяти бутонов сакуры на «контрольном» дереве в Токио, в храме Ясукуни.

В Японии существует множество видов вишневых деревьев под общим местным названием «сакура», некоторые из них цветут в Токио уже с начала марта, а иные — даже в декабре.

Ожидается, что массовое цветение сакуры начнется в парках Японии к началу апреля. На аллеях из сакуры японцы будут устраивать пикники под вишневыми деревьями, веселиться и пить сакэ, встречая весну.