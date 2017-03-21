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07:54 (мск), источник: РИА Новости

В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры

ТОКИО, 21 мар — РИА Новости, Иван Захарченко. Сакура зацвела в Токио на пять дней раньше обычного под влиянием низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды в предшествовавшие дни, сообщила японская метеослужба.

Источник: AP 2017

«В Токио началось цветение сакуры», — говорится в сообщении.

Хотя в японской столице с утра льет дождь и снова похолодало, по данным телекомпании NHK, метеорологи зафиксировали утром распускание пяти бутонов сакуры на «контрольном» дереве в Токио, в храме Ясукуни.

В Японии существует множество видов вишневых деревьев под общим местным названием «сакура», некоторые из них цветут в Токио уже с начала марта, а иные — даже в декабре.

Ожидается, что массовое цветение сакуры начнется в парках Японии к началу апреля. На аллеях из сакуры японцы будут устраивать пикники под вишневыми деревьями, веселиться и пить сакэ, встречая весну.

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