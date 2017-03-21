В Темрюкском районе ограничат движение транспорта

Запрет будет действовать рядом с транспортным переходом «Кавказ — Крым» и магистральным газопроводом «Краснодарский край — Крым». В этом месте состоятся учения сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

Учения носят название «Циклон-Вихрь-2017». Это целый комплекс антитеррористических действий. Ведомства будут отрабатывать навыки совместной работы.