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09:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Темрюкском районе ограничат движение транспорта

В Темрюкском районе 21 марта ограничат движение автомобилей.

Запрет будет действовать рядом с транспортным переходом «Кавказ — Крым» и магистральным газопроводом «Краснодарский край — Крым». В этом месте состоятся учения сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

Учения носят название «Циклон-Вихрь-2017». Это целый комплекс антитеррористических действий. Ведомства будут отрабатывать навыки совместной работы.

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