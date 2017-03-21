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10:08 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Во Владивостоке откроют горнолыжную школу для детей

Новый резидент свободного порта Владивосток, планирует к 2019 году открыть в Приморье детскую горнолыжную школу, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Она будет находиться на территории вблизи Центра зимнего отдыха «Комета», которая располагает необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. Пока резидент оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара, уточнили в КРДВ.

Эта преференция предусмотрена Земельным кодексом для резидентов свободного порта Владивосток и позволяет получить необходимую площадь без торгов и снизить затраты на реализацию проекта, пояснили в пресс-службе.

В КРДВ отметили, что реализация проекта позволит создать 20 рабочих мест. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей.

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