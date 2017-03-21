На время паводка в Новосибирске могут изменить схему автодвижения
Составлены списки участков, которые входят в группу риска.
Составлены списки участков, которые входят в группу риска.
В связи с погодными условиями проблема паводковых вод остаётся актуальной для всех жителей области. Чтобы снизить риски на дорогах, сейчас разрабатывают новые схемы автодвижения.
«В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в период паводка и своевременного реагирования при возникновении ЧС, разрабатываются схемы организации движения и ограждения от возможных переливов воды через проезжую часть,» —сообщили в
Основная сложность прохождения весеннего паводка заключается в сильном росте уровня грунтовых, талых вод, которые размывают и подтапливают части дорог. По этой причине растёт риск автокатастроф.
Сейчас на сайте ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области составлены списки, в которых перечислены участки с наиболее вероятным подтоплением.