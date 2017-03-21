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08:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

На время паводка в Новосибирске могут изменить схему автодвижения

Составлены списки участков, которые входят в группу риска.

В связи с погодными условиями проблема паводковых вод остаётся актуальной для всех жителей области. Чтобы снизить риски на дорогах, сейчас разрабатывают новые схемы автодвижения.

«В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта в период паводка и своевременного реагирования при возникновении ЧС, разрабатываются схемы организации движения и ограждения от возможных переливов воды через проезжую часть,» —сообщили в пресс-центре управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Основная сложность прохождения весеннего паводка заключается в сильном росте уровня грунтовых, талых вод, которые размывают и подтапливают части дорог. По этой причине растёт риск автокатастроф.

Сейчас на сайте ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области составлены списки, в которых перечислены участки с наиболее вероятным подтоплением.

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