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10:04 (мск), источник: Вести Приморье

Дачные маршруты в Приморье возобновят в эти выходные

Движение автобусов к дачным и садоводческим участкам приморцев возобновят уже в эти выходные, с 25 марта.

Источник: Вести Приморье

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в преддверие дачного периода будут открыто движение автобусов по маршрутам от площадей Луговая, Окатова и Семеновская, а также от бухты Тихой до 10-го километра.

Начиная уже с этой субботы, 25 марта, запускают маршрут № 104 Владивосток (бухта Тихая) — 10 километр — Владивосток (бухта Тихая). Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным.

Отправление с остановки «Бухта Тихая» — 7.25; 13.40, «10-й километр» — 9.55; 16.30.

Также 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно автобус будет ходить по маршруту № 105 Владивосток (площадь Семеновская) — 10 километр — Владивосток (площадь Семеновская).

Отправление с остановки «Площадь Семеновская» — 6.10; 10.20; 14.50, «10-й километр» — 8.00; 12.40; 17.20. С 21 апреля с пятницы по воскресенье отправление с остановки «Площадь Семеновская» — 9.00; 13.20; 17.40, «10-й километр» — 11.20; 15.30; 19.40.

1 и 2 апреля, с 8 апреля в ежедневном режиме дачники смогут воспользоваться маршрутом № 103 Владивосток (площадь Луговая) — 10 километр — Владивосток (площадь Луговая).

Отправление с остановки «Площадь Луговая» — 6.30; 11.15; 16.00, «10-й километр» — 8.30; 13.30; 18.20.

6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая ежедневно будет выполняться рейс по маршруту № 108 Владивосток (площадь Окатовая) — 10 километр — Владивосток (площадь Окатовая).

Отправление с остановки «Площадь Окатовая» — 8.00; 15.00, «10-й километр» — 10.30; 17.50.

В департаменте сообщили, что перевозку пассажиров и багажа по вышеуказанным маршрутам осуществляет ООО «Автотранспортное предприятие «Дальавтотранс»: 8 (423) 236−29−97.

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