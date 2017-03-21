Экс-строитель Приморского океанариума выйдет на свободу 28 марта

Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.

Прокуратура Омской области не намерена подавать апелляцию на решение Советского районного суда Омска, удовлетворившего ходатайство адвокатов экс-директора НПО «Мостовик» Олега Шишова об условно-досрочном освобождении, поэтому он выйдет на свободу уже 28 марта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Интерфакс».

«Прокуратура изучила материалы, предоставленные исправительным учреждением по делу Олега Шишова. Мы не возражали против удовлетворения ходатайства и не будем принимать решение об опротестовании», — заявил на пресс-конференции прокурор региона Анастас Спиридонов.

Ранее сообщалось, что 16 марта Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство защиты Олега Шишова об УДО. Таким образом, экс-руководитель «Мостовика» выйдет на свободу 28 марта.

Напомним, экс-руководитель НПО «Мостовик» был приговорен 16 сентября 2016 года Куйбышевским районным судом Омска к четырем годам колонии за уклонение от уплаты налогов и мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В этом сроке учтен и приговор Фрунзенского районного суда Владивостока за пособничество в растрате 1 млрд рублей при строительстве приморского океанариума.

По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов строительно-монтажных работ на объектах во Владивостоке, Омске, Тюмени, Тобольске, Сочи, а также в Астраханской, Московской областях и Забайкальском крае, отразив их в составе налоговых вычетов. Фактически эти организации работы для НПО «Мостовик» не выполняли, весь объем работ был выполнен компанией самостоятельно либо другими привлеченными организациями. В результате Шишов уклонился от уплаты НДС более чем на 478 млн рублей.

Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.