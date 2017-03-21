Экс-строитель Приморского океанариума выйдет на свободу 28 марта
Омская прокуратура решила не оспаривать УДО для Олега Шишова.
Омская прокуратура решила не оспаривать УДО для Олега Шишова.
Владивосток, 21 марта, PrimaMedia.
Прокуратура Омской области не намерена подавать апелляцию на решение Советского районного суда Омска, удовлетворившего ходатайство адвокатов
«Прокуратура изучила материалы, предоставленные исправительным учреждением по делу Олега Шишова. Мы не возражали против удовлетворения ходатайства и не будем принимать решение об опротестовании», — заявил на
Ранее сообщалось, что 16 марта Советский районный суд Омска удовлетворил ходатайство защиты Олега Шишова об УДО. Таким образом,
Напомним,
По данным суда, Шишов в 2009—2011 годах внес в финансовые документы «Мостовика» и налоговые декларации заведомо ложные сведения о выполнении рядом организаций— контрагентов
Кроме того, Шишов, по данным следствия, похитил полученные в виде аванса 526 млн рублей, выделенные на строительство окружной дороги Омска (участок Федоровка — Александровка). Как отмечал официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, фактически Шишов к строительству не приступил и строительные материалы для этой цели не приобрел. Как следствие — обязательства, предусмотренные контрактом по строительству окружной дороги, не исполнил, а деньги потратил на погашение кредитов НПО «Мостовик», сообщал Маркин.