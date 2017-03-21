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08:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Уральские регионы стали аутсайдерами рейтинга здравоохранения

МОСКВА, 21 марта, ИА УралПолит.Ru. Регионы Уральского федерального округа и Пермский край оказались в аутсайдерах рейтинга эффективности систем здравоохранения в регионах РФ, составленного Высшей школой организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

При составлении рейтинга использовались данные Росстата за 2016 год. Главным критерием при составлении списка стала ожидаемая продолжительность жизни при рождении, пишет газета «Известия». Кроме того, учитывался валовый региональный продукт, госрасходы на здравоохранение и уровень потребления алкоголя на душу населения.

Согласно индексу эффективности систем здравоохранения субъектов РФ, лидерами рейтинга стали Дагестан, Ставропольский край и Кабардино-Балкария. Москва в индексе заняла 23 место, а Санкт-Петербург лишь 34.

Югра заняла 38 место рейтинга, поднявшись на один пункт в сравнении с 2013 годом. Ненецкий АО оказался на 55 строчке рейтинга, поднявшись по сравнению с 2013 годом на 27 пунктов. Челябинская область заняла 56 место в списке, опустившись на 16 пунктов. Тюменская область поднялась с рейтинге на 63 место с 65 в 2013 году. Курганская область опустилась на 12 пунктов, заняв 65 строчку рейтинга. Свердловская область заняла 75 строчку списка, опустившись на 12 пунктов. Наиболее отстающим стал Пермский край, опустившись на 1 пункт и заняв 78 строчку списка.

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Уральские регионы стали аутсайдерами рейтинга здравоохранения
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