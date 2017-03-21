Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
В России поменяют расчет квартплаты
Что привело к трагической смерти Натальи Гундаревой на самом деле
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:33 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок транспорта: «Площадь Малышева» назовут в честь храма

Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок общественного транспорта в уральской столице.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» рассказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

«Мы выяснили, что у нас достаточно много остановок, которые необходимо переименовать. По какой причине? Где-то совпадение: у нас восемь остановок “Сады” в самых разных районах города. Три остановки “Школа”, две остановки “ДК” — некая путаница происходит. С другой стороны, многие названия остановок не соответствуют реалиям: КРК “Уралец” сегодня находится на остановке общественного транспорта “Дворец спорта”, хотя физически у нас уже нет Дворца спорта», — рассказал Тушин.

По его словам, «переименование — это процесс постепенный, мы к нему уже идем».

«Два примера позволю себе привести: остановка “Декабристов”, которая рядом с академией государственной службы — РАНХИГС, если в сегодняшней аббревиатуре ее называть — по просьбе преподавателей и студентов переименована в “Академия при президенте”, и я обращаю внимание, что инициаторы возьмут на себя, в том числе, и финансовую нагрузку, связанную с переименованием. Или остановка, которая ранее называлась “Площадь Малышева”, сейчас, в соответствии с реалиями, будет называться “Храм Большой Златоуст”. Это постепенная работа, которая будет проводиться», — пояснил чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, недавно сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб прокомментировал отмену «транспортной реформы», которую собирались ввести в уральской столице с 1 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин встретится с Тибиловым. Ждать ли Южной Осетии отмашки на референдум?
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
МАГАТЭ: КНДР добивается прогресса в создании ядерного оружия
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь