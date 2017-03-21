Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок транспорта: «Площадь Малышева» назовут в честь храма

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» рассказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

«Мы выяснили, что у нас достаточно много остановок, которые необходимо переименовать. По какой причине? Где-то совпадение: у нас восемь остановок “Сады” в самых разных районах города. Три остановки “Школа”, две остановки “ДК” — некая путаница происходит. С другой стороны, многие названия остановок не соответствуют реалиям: КРК “Уралец” сегодня находится на остановке общественного транспорта “Дворец спорта”, хотя физически у нас уже нет Дворца спорта», — рассказал Тушин.

По его словам, «переименование — это процесс постепенный, мы к нему уже идем».

«Два примера позволю себе привести: остановка “Декабристов”, которая рядом с академией государственной службы — РАНХИГС, если в сегодняшней аббревиатуре ее называть — по просьбе преподавателей и студентов переименована в “Академия при президенте”, и я обращаю внимание, что инициаторы возьмут на себя, в том числе, и финансовую нагрузку, связанную с переименованием. Или остановка, которая ранее называлась “Площадь Малышева”, сейчас, в соответствии с реалиями, будет называться “Храм Большой Златоуст”. Это постепенная работа, которая будет проводиться», — пояснил чиновник.