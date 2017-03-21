Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок транспорта: «Площадь Малышева» назовут в честь храма
Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок общественного транспорта в уральской столице.
Мэрия Екатеринбурга взялась за переименование остановок общественного транспорта в уральской столице.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» рассказал замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
«Мы выяснили, что у нас достаточно много остановок, которые необходимо переименовать. По какой причине?
По его словам, «переименование — это процесс постепенный, мы к нему уже идем».
«Два примера позволю себе привести: остановка “Декабристов”, которая рядом с академией государственной службы — РАНХИГС, если в сегодняшней аббревиатуре ее называть — по просьбе преподавателей и студентов переименована в “Академия при президенте”, и я обращаю внимание, что инициаторы возьмут на себя, в том числе, и финансовую нагрузку, связанную с переименованием. Или остановка, которая ранее называлась “Площадь Малышева”, сейчас, в соответствии с реалиями, будет называться “Храм Большой Златоуст”. Это постепенная работа, которая будет проводиться», — пояснил чиновник.
Как сообщало Накануне.RU, недавно