Кемеровский аэропорт запустит прямые рейсы на курорты России

В расписании Международного Аэропорта Кемерова имени А. А. Леонова появятся новые направления.

Прямым регулярным рейсом в Анапу можно будет летать с 15 июня текущего года два раза в неделю, по четвергам и субботам. Также в Сочи и Симферополь можно будет летать с 12 июня текущего года по одному разу в неделю: в Сочи — по воскресеньям, в Симферополь — по понедельникам.

Расписание организовано с максимальным удобством для пассажиров: кемеровчане смогут прилетать на курорты утром, а улетать домой вечером.