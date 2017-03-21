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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кемеровский аэропорт запустит прямые рейсы на курорты России

Летом кузбассовцы смогут летать на море прямым рейсом из Кемерова.

В расписании Международного Аэропорта Кемерова имени А. А. Леонова появятся новые направления.

Прямым регулярным рейсом в Анапу можно будет летать с 15 июня текущего года два раза в неделю, по четвергам и субботам. Также в Сочи и Симферополь можно будет летать с 12 июня текущего года по одному разу в неделю: в Сочи — по воскресеньям, в Симферополь — по понедельникам.

Расписание организовано с максимальным удобством для пассажиров: кемеровчане смогут прилетать на курорты утром, а улетать домой вечером.

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