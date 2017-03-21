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08:54 (мск), источник: РИА Новости

Россиян избавят от опасных комаров

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор начал борьбу с комарами, обитающими в районе Черноморского побережья для предотвращения появления вируса Зика в России, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: AP 2017

«Завозов вируса Зика в последнее время не регистрировалось, но мы начали мероприятия по борьбе с комарами на территории Черноморского побережья», — сказала Попова.

По ее словам, мероприятия будут продолжаться до конца сезона, то есть до ноября.

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Ранее глава Роспотребнадзора поясняла, что переносчиками вируса Зика могут являться комары нескольких видов, при этом потенциально опасные насекомые встречаются только на территории России с субтропическим климатом.

В феврале в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев завоза вируса Зика в Россию достигло 18.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

Комментарии
3
марина пузанова
самые опасные комары это ГД КМ ПФР там давно мозг поражен
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Успешная
Кто про что, а вшивый про баню.
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Константин Дроздов
когда опять начнется птичий грипп!!??? а свиной!?
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