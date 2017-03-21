С 21 по 23 марта в Ростове будут отключать свет

Так, 21 марта электричества не будет:

с 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Сквозная 29−87, 28−84; ул. Пулковская 27−73, 26−78; ул. Новгородская 27−79, 32−74; ул. Кадровая 35−71, 36−92; пер. Поворотный 5−19, 4−22; пер. Паровозный 8−26, 7−31; ул. Керамическая 1−13, 6−12; пер. Кафельный 2−18, 1−19; ул. 1-я Круговая 1−9, 2−12, 43−49, 34−42; ул. 2-я Круговая 3−17, 4−18; ул. 3-я Круговая 3, 6, 43−55, 50−62; ул. Парижской Коммуны 1−23, 2−36; 49−51, 60−62; ул. Плеханова 23−87, 70−126; просп. Стачки 79−153; ул. Доброхимовская 1−11, 2−18; ул. Коминтерна 3−27, 4−46; ул. 1-я Краснодарская 3, 15, 6−32; ул. 2-я Краснодарская 2−10, 23−65; ул. Ревкомовская 32−112, 33−115; пер. Таджикский 1−9, 2−8; ул. Батуринская 72−84, 101−125; ул. Курортная 79−95, 90−112; ул. Лазаревская 1−19, 2−20; ул. Международная 20; ул. Свердловская 26−114, 47−95; ул. 2-я Краснодарская 147, 147/2, 147/3, 147/4; 147А, 147Б.

с 09:30 до 16:00 по адресам: ул. Седова 10−16, 65−101; Богатяновский спуск 3−5, 2−4; ул. Н. Бульварная 1 А, 3А; ул. Береговая 59, 67, 16а, 61/1Б.

22 марта свет отключат:

С 09:00 до 17:00 по адресам: ул. Казахская 84/4,78/4,84/3,78/3; ул. 2-я Краснодарская 147, 147/2, 147/3, 147/4;21.03.17 147А, 147Б; просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2.

С 09:30 до 16:00 по адресам: пер. Хабаровский 4−30, 37−51; пер. Рязанский 1−37, 2−44; ул. Белгородская 21−33,22−34; ул. 12-го февраля 33−69, 26−42; 2-пер. 56−72, 73−85; ул. Культурная 1−63, 2−64; ул. Турксибская 39−49, 20−34; ул. Возрождения 80−90; ул. К. Либкнехта 1−69, 2−90; ул. Раевского 51−63; пер. Пятигорский 1−7, 2−6.

С 09:30 до 17:00 по адресам: ул. Клубничная 54; ул. Оливковая 2−4; ул. Цветная 2; ул. Цветочная 2−4, 38; ул. Бессарабская 1−25, 2−26; ул. Ейская 1−11, 2−12; ул. Котовского 2−16, 9−45; ул. Кронштадтская 1−31, 2−34; ул. Кутузова 1−23, 2−18; ул. Лесная 26, 34, 52 Б, 57; ул. Литовская 1−27, 2−30; ул. Сестрорецкая 1−31, 2−30; ул. Тюленина 1−23, 2−22; ул. Бородина 1−23, 2−54; пер. Вешенский 1−23, 2−8; ул. Доватора 2−34, 51; ул. Латвийская 1−27, 2−24; ул. Нарвская 1−25, 2−26; ул. Приамурская 1−21, 2−24; ул. Прибалтийская 1−23, 2−26; ул. Прудовая 1−39, 2−28; ул. Чайковского 1−23, 2−26; пер. Голубиный 6; ул. Полигонная 7/2, 3/2; пер. Певчий 4; ДНТ «Любушкино», ул. Мачтовая; СНТ «Коммунар»; СНТ «Авангард»; сады «Горизонт»; СНТ «Светлый путь»; кооператив «Заря» ул. Аккуратная 2; СНТ «Геолог»; СНТ «Строитель»; СНТ «Дон-Подход»; СНТ «Кирпичник».

А 22 и 23 марта с 10:00 до 17:00 не будет электричества по адресам: ул. Кемеровская 51−69, 48−72; ул. 20 лет октября 49−75, 24−62; ул. Т. Дона 31−47, 30−40.