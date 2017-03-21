Дизайн-проект Большой Садовой представят в конце апреля

Как рассказала Александра Сытникова, специалисты «Стрелки» уже провели несколько серьезных исследований, учли исторические этапы формирования улицы, организовали широкие социологические опросы горожан, изучив их пожелания о будущем развитии центральной городской улицы.

«Сейчас уже ясно, что при благоустройстве центральной улицы Ростова предстоит найти новые транспортные решения, создать единый дизайн уличной мебели, указателей, провести дополнительное озеленение. Выводы, которые сделали специалисты, лягут в основу дизайн-проекта», — рассказала Сытникова.

КБ «Стрелка» занимается благоустройством ключевых общественных пространств в 40 российских городах, в том числе тех, которые будут принимать ЧМ-2018. КБ при этом выступает в качестве единого проектного офиса и объединяет всех участников долгосрочной программы — администрации, региональных специалистов и именитых архитекторов с опытом успешных проектов благоустройства общественных пространств в России и в мире.