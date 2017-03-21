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09:46 (мск), источник: РИА Новости

Голуби летят над нашим островом: тюрьмы, из которых не сбежать

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Знаменитая тюрьма Алькатрас была закрыта 21 марта 1963. «Самая неприступная», «самая строгая», «самая известная» — как ее только не называли. Побег из Алькатраса был практически невозможен.

Источник: AP 2017

РИА Новости вспомнило тюрьмы-острова, которые претендуют на славу такого места заключения.

Алькатрас

Вид на тюрьму Алькатрас | Источник: AP 2017

Первым на острове в заливе Сан-Франциско построили защитный форт, после его преобразовали в военную тюрьму, а дальше — в тюрьму для особо опасных преступников. Расположение более чем удачное: остров находится в середине залива с сильными морскими течениями, что обеспечивает естественную изоляцию. Первыми заключенными Алькатраса стали военнопленные Гражданской войны. К 1920-м годам Алькатрас преобразовали в федеральную тюрьму.

Тюрьма была рассчитана на 330 человек. День каждого заключенного начинался в 6:30 утра с уборки в камере. В 7:00 — перекличка и поход в столовую. На прием пищи отводилось 20 минут. После этого арестанты отправлялись на работы — в прачечную, сапожную или портняжную мастерские, в сад. Ближе к 12:00 — обед и снова на работы. Около пяти заключенные возвращались в камеры. Отбой в 21:30. Свидания с родными или доступ к библиотеке считались привилегией, которую нужно было заслужить идеальным поведением.

За 29 лет эксплуатации тюрьмы из нее пытались сбежать 14 раз. Итог: семерых заключенных застрелили, двое утонули, а пятеро пропали без вести.

Еще пятерых не смогли найти ни живыми, ни мертвыми, поэтому, возможно, удачный побег все-таки состоялся.

В 1963 году тюрьма была закрыта.

Райкерс

Вид на тюрьму Райкерс | Источник: AP 2017

Остров-тюрьма Райкерс расположен в проливе Ист-Ривер, Нью-Йорк. Он считается самой большой исправительной колонией в мире, а его ежегодный бюджет достигает почти миллиарда долларов. Помимо 10 тюремных блоков, в комплекс входят спортзалы, игровые площадки, парикмахерские, часовни, электростанции, автомойки и другие «бытовые» помещения. В 2009 году постоянное население острова, большинство которого составляли заключенные, насчитывало 11 350 человек. Инфраструктура рассчитана на 14 тысяч арестантов.

Когда тюрьма переполнена, заключенных содержат на специальной 800-местной барже, единственной в мире плавучей тюрьме.

Она оборудована по всем стандартам: есть место для прогулок, спортивная площадка, библиотека и церкви. В ее истории всего четыре попытки побега.

С Райкерс связано несколько крупных скандалов. В частности, в 2007 году сокамерники насмерть забили 18-летнего заключенного на глазах у охранников, а после проверки учреждения стало ясно, что этот инцидент был в порядке вещей.

Вологодский пятак

Вид на испаравительно-трудовую колонию особого режима инвалидов с камерным содержанием | Источник: РИА "Новости"

Исправительная колония особого режима для пожизненно заключенных расположена на острове Огненном, недалеко от Белозерска Вологодской области. Изначально здесь находился мужской Кирилло-Новоезерский монастырь, однако после октября 1917 года он был превращен в тюрьму для «врагов революции». В тяжелые тридцатые-сороковые годы здание переформатировали в колонию для политических заключенных в системе ГУЛАГа, в 1950-е — в лагерный пункт строгого режима. Тюрьма в том виде, в котором она существует сейчас, сформировалась в конце 1990-х. Сюда этапируют заключенных, которых приговорили к пожизненному сроку.

Попасть на остров Огненный можно одним способом — по мосту, который перекинули от соседнего Сладкого, где живет обслуживающий колонию персонал.

На дверях камер висят таблички с перечислением статьей, по которым сидят арестанты. Считается, что это не позволяет охранникам терять бдительность и не дает устанавливать эмоциональный контакт с заключенными. Почти каждый заключенный надеется на амнистию или УДО. Но большинство психологов сходятся во мнении, что после десятка лет в такой тюрьме человек не сможет адаптироваться к нормальной жизни в обществе.

Бастой

Норвежская тюрьма на острове Бастой попала в данный список по одной причине: это, пожалуй, единственное исправительное учреждение для особо опасных преступников, из которого вряд ли кто-то захочет сбежать. Как ни парадоксально, заключенные мечтают сюда попасть.

Норвежская пенитенциарная система — притча во языцех. Она славится своей гуманностью. Остров Бастой расположен в часе езды от Осло. Это живописное местечко с пляжами и спортивными площадками. Сюда попадают особо опасные — убийцы, насильники, наркодилеры. «Исправляются» они с помощью работ в лесу, на огородах, ухаживая за домашними животными.

Никаких решеток и тесных камер: заключенные живут в деревянных домиках и беспрепятственно передвигаются по острову. Охранники не носят при себе оружия, а ночью тюремный персонал сокращается до пяти человек.

Единственным возможным путем исправления на острове считают труд. У каждого заключенного есть работа, за которую ежедневно выплачивают жалование. На эти деньги арестанты могут купить себе продукты или одежду в местном магазине. Благодаря этой системе стоимость содержания преступников сократилась в два с половиной раза.

Свободное время у зэков тоже есть: они могут читать книги в библиотеке, сидеть в интернете, смотреть телевизор, заниматься спортом и даже музыкой.

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