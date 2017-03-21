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09:49 (мск), источник: "Российская газета"

Пенсионер из Красноярска через полицию доказал, что он не умер

Пожилому жителю Красноярска пришлось прибегнуть к помощи полицейских, чтобы доказать сотрудникам регионального Пенсионного фонда, что он все еще жив и вправе получать свою пенсию. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По словам стражей правопорядка, инцидент произошел еще в середине января. Пенсионер пришел получить ежемесячную выплату на почту, но там заявили, что его счет закрыт, так как в пенсионном фонде он числится умершим.

— Мужчина не растерялся и обратился в полицию, к начальнице участковых уполномоченных Наталье Твитиной. Сделав запрос в паспортно-визовую службу краевого центра, она подтвердила, что паспорт пенсионера действителен и умершим он не числится. Также она сделала проверку по отпечаткам пальцев, чтобы окончательно удостоверить госслужбу в допущенной ошибке. Счет пожилого человека в фонде был восстановлен, — пояснили в полиции края.

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