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09:22 (мск), источник: VN.ru

43 улицы Новосибирска могут быть затоплены в марте — список

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поручил выделить 57 млн рублей из резервного фонда правительства области для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных районов и городских округов на борьбу с паводком, в том числе подготовку к приему талых вод ливневой канализации на территории муниципальных образований региона.

Источник: VN.ru

«23 млн рублей будет выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей — муниципальным образованиям и городским округам», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«У нас большой объем работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», — подчеркнул губернатор. Владимир Городецкий напомнил, что 10 районов области попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку.

Дорожным службам Новосибирска рекомендовано провести очистные работы на автомобильных дорогах, прилегающих к ним территориях и в дюкерах — проточных трубопроводах под дорожным полотном.

В пресс-службе УГИБДД России по Новосибирской области напомнили, что из-за паводка затопленными могут оказаться отдельные участки 43 городских улиц. Список мест возможного подтопления в Новосибирске можно ознакомиться на сайте.

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