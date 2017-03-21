43 улицы Новосибирска могут быть затоплены в марте — список

«23 млн рублей будет выделено из областного бюджета мэрии Новосибирска, 34 млн рублей — муниципальным образованиям и городским округам», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«У нас большой объем работ по очистке ливневой канализации, водопропускных сооружений, русел малых рек. Необходимо в течение недели профинансировать эти расходы», — подчеркнул губернатор. Владимир Городецкий напомнил, что 10 районов области попадают в зону возможного подтопления, и поручил главам районных администраций совместно с силами ГО и ЧС внимательно оценить качество и количество спасательной техники и инвентаря, тщательно подготовить и обеспечить возможность бесперебойной работы эвакуационных пунктов, пунктов питания и оказания первой медицинской помощи. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку.

Дорожным службам Новосибирска рекомендовано провести очистные работы на автомобильных дорогах, прилегающих к ним территориях и в дюкерах — проточных трубопроводах под дорожным полотном.