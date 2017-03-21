В Перми пройдет зоозащитный митинг

26 марта в 14:00 на пересечении ул. Попова и Ленина около памятника Попову пройдет большой митинг в защиту животных. Там можно будет оставить свою подпись в петиции с требованием принятия законопроекта о гуманном обращении с животными. Зоозащитники надеются, что такие митинги по всей стране станут отправной точкой в изменении в защите животных. На акции также будет сбор подарков для бездомных животных, подопечных приюта «Матроскин».



Поводом для выхода на улицу стало не только начало суда над «хабаровскими живодерками» 13 марта, но и массовые убийства собак в Дагестане, старт тендеров на отлов и умерщвление бездомных животных, конец приема поправок к законопроекту «Об ответственном обращении с животными», к работе над которым не допущены зоозащитники.

Акция согласована с городской администрацией.