Эпидемия гриппа уходит из Омской области

Управление Роспотребнадзора по Омской области подвело итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона за прошедшую неделю.

С 13 по 19 марта в Омской области было зарегистрировано 12 905 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В службе отмечают, показатель заболеваемости составляет 61,17 на 10 тысяч населения. Показатель заболеваемости сейчас на 25,4% ниже эпидемического порога заболеваемости.

Согласно данным лабораторного мониторинга, на территории Омского области циркулирует несколько видов гриппа — А (H3N2) и 12 вирусов гриппа В.



Отметим, с 6 по 12 марта заболевших было меньше — 10 816 человек, а уровень заболеваемости был на 30% ниже эпидпорога.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, всего с начала эпидемического сезона 2016−2017 было лабораторно подтверждено 365 случаев гриппа. Среди низ зафиксировано 106 случаев гриппа А, 173 случая так называемого гонконгского гриппа (A/H3N2), 2 случая свиного гриппа (A/H1N1 pdm) и 84 случая гриппа B.

Несмотря на то, что эпидемия гриппа постепенно уходит из региона, Роспотребнадзор продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости в Омской области.