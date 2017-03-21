Эпидемия гриппа уходит из Омской области
Эпидемическая ситуация становится все благоприятней, количество заболевших постепенно уменьшается.
Эпидемическая ситуация становится все благоприятней, количество заболевших постепенно уменьшается.
Управление Роспотребнадзора по Омской области подвело итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона за прошедшую неделю.
С 13 по 19 марта в Омской области было зарегистрировано 12 905 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
В службе отмечают, показатель заболеваемости составляет 61,17 на 10 тысяч населения. Показатель заболеваемости сейчас на 25,4% ниже эпидемического порога заболеваемости.
Согласно данным лабораторного мониторинга, на территории Омского области циркулирует несколько видов гриппа — А (H3N2) и 12 вирусов гриппа В.
Отметим, с 6 по 12 марта заболевших было меньше — 10 816 человек, а уровень заболеваемости был на 30% ниже эпидпорога.
Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, всего с начала эпидемического сезона 2016−2017 было лабораторно подтверждено 365 случаев гриппа. Среди низ зафиксировано 106 случаев гриппа А, 173 случая так называемого гонконгского гриппа (A/H3N2), 2 случая свиного гриппа (A/H1N1 pdm) и 84 случая гриппа B.
Несмотря на то, что эпидемия гриппа постепенно уходит из региона, Роспотребнадзор продолжает ежедневный мониторинг заболеваемости в Омской области.