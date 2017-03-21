Казахстанцы празднуют Наурыз
В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы — у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня —
В Казахстане отмечают Наурыз мейрамы — у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. Наурыз в Казахстане официально празднуется три дня —
В этом году казахстанцы отдохнут пять дней подряд — с воскресенья, 19 марта, по четверг 23 марта.
В дни празднования Наурыза праздничные мероприятия состоятся на площадях, в скверах, в парках, на улицах во всех регионах и населенных пунктах Казахстана.
В местах празднования организованы концерты с участием творческих и самодеятельных коллективов, театрализованные шоу, велопробеги, конкурсы, викторины, спортивные состязания, посадка деревьев, праздничная
По древнему казахскому поверью, в это время весеннего равноденствия следует посадить дерево, расчистить родник или арык. В доме к празднику наводят чистоту, готовят угощения, главным из которых считается
Из поколения в поколение передавали традиции празднования Наурыза казахи, узбеки, уйгуры. Таджики называли его «Гульгардон» или «Гульнавруз», татары — «Нардуган», а древним грекам он был известен как «Патрих».
Наурыз, или Навруз, отмечают у восточных народов с древних времен. В переводе с фарси «ноу» означает новый, а «руз» — день. Этот праздник символизирует собой пробуждение, обновление природы, начало Нового года. Суть Наурыза — в единстве человека и природы. Наурыз отмечается в период весеннего равноденствия, когда продолжительность дня равна длительности ночи. С этого времени дни становятся длиннее, а ночи короче.