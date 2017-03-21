Казахстанцы празднуют Наурыз

В этом году казахстанцы отдохнут пять дней подряд — с воскресенья, 19 марта, по четверг 23 марта.

В дни празднования Наурыза праздничные мероприятия состоятся на площадях, в скверах, в парках, на улицах во всех регионах и населенных пунктах Казахстана.