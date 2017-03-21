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09:38 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье местами сохранятся небольшие и умеренные осадки

В ближайшие дни во Владивостоке будет сухо.

В минувшие сутки погода в крае была переменчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

Во второй половине дня край оказался под влиянием циклона, в результате чего начались осадки в виде дождя. К утру температура воздуха понизилась до 0…-4 °С. К утру в большинстве районов дожди перешли в мокрый снег, местами наблюдались гололедные явления. Общее количество осадков к утру составило 20−50% декадной нормы.

Во Владивостоке в понедельник воздух прогрелся до +9 °С. К вечеру уплотнилась облачность, и прошел кратковременный дождь. А в середине ночи, при прохождении холодного фронта, город накрыл снежный заряд, северный ветер усилился до 12−14 м/с.

Сегодня, 21 марта, зона обложных осадков сместилась на центральные и восточные районы Приморья, здесь облачно, идет мокрый снег. На западе края переменная облачность, но и здесь не исключается вероятность кратковременного дождя. Во второй половине дня воздух прогреется до +2…+9 °С.

Владивосток сегодня временами накрывают облака, в некоторых районах города может покапать дождь. Северный порывистый ветер. Ночной снег быстро тает. Во второй половине дня воздух прогреется до +5…+8 °С.

В предстоящие сутки над Приморским краем сохранится пониженный фон атмосферного давления, местами продолжатся небольшие и умеренные осадки. Днем интенсивность осадков уменьшится, кратковременные осадки возможны лишь на севере. Фон температуры воздуха существенно не изменится.

Во Владивостоке завтра без осадков. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью около 0 °C, максимальная днём +5…+7 °С.

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