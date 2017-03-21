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09:25 (мск), источник: Om1.ru

Омичам из-за опасности запрещают выходить на лед

Нарушителям грозит серьезная опасность. Лед стал очень хрупким и не выдерживает вес человека. Спасатели назвали самые опасные места на Иртыше в Омске.

С приходом весны лед водоемов в Омске начал активно таять. В связи с этим для горожан ввели новые ограничения.

Департамент общественной безопасности администрации города объявил л запрете выхода на лед водоемов, расположенных в пределах Омска. Ледяной покров уже не имеет необходимой прочности — шанс провалиться под лед теперь высокий.

Как отметили в управлении по делам ГО и ЧС, на сегодняшний день самым опасными участками на Иртыше в пределах Омска являются территории от моста имени 60-летия ВЛКСМ (около СибАДИ) до затона парка «Зеленый остров», а также от площади Бухгольца до затона речного порта.

Сейчас лед Оми также небезопасен, причем по всему руслу реки, которое проходит по территории города.

Спасатели настоятельно рекомендуют омичам соблюдать меры предосторожности и нив коем случае не выходить на лед рек и озер. Особенно это касается рыбаков и лыжников — теперь покататься на лыжах по льду и порыбачить можно будет только зимой.

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Омичам из-за опасности провалиться запрещают выходить на лед
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