Омичам из-за опасности запрещают выходить на лед

С приходом весны лед водоемов в Омске начал активно таять. В связи с этим для горожан ввели новые ограничения.

Департамент общественной безопасности администрации города объявил л запрете выхода на лед водоемов, расположенных в пределах Омска. Ледяной покров уже не имеет необходимой прочности — шанс провалиться под лед теперь высокий.

Как отметили в управлении по делам ГО и ЧС, на сегодняшний день самым опасными участками на Иртыше в пределах Омска являются территории от моста имени 60-летия ВЛКСМ (около СибАДИ) до затона парка «Зеленый остров», а также от площади Бухгольца до затона речного порта.

Сейчас лед Оми также небезопасен, причем по всему руслу реки, которое проходит по территории города.

Спасатели настоятельно рекомендуют омичам соблюдать меры предосторожности и нив коем случае не выходить на лед рек и озер. Особенно это касается рыбаков и лыжников — теперь покататься на лыжах по льду и порыбачить можно будет только зимой.