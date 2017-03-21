Донской губернатор объявил бой дикорастущей конопле

На территории области необходимо полностью ликвидировать очаги дикорастущей конопли, подчеркнул Василий Голубев на заседании областной антинаркотической комиссии.
«Нужно поставить под ружье всех: собственников, казачьи дружины, экологические, молодежные и другие общественные организации и ликвидировать на территории области площади дикорастущей конопли раз и навсегда. Ведь если такие очаги в городе или районе есть, вы никогда не уследите, что подростки туда пошли», — подчеркнул губернатор Василий Голубев.
Согласно статистике, в ростовские подростки чаще всего первый раз пробуют наркотики именно из такого легкодоступного источника — дикорастущей конопли. Поэтому так необходимо следить за стихийными очагами произрастания этого сорняка и вовремя их уничтожать, а еще лучше — не допускать его появления, подчеркнули в пресс-службе губернатора Ростовской области.