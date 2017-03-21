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10:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донской губернатор объявил бой дикорастущей конопле

Глава Ростовской области потребовал ужесточить меры ответственности собственников и арендаторов земельных участков, которые не занимаются уборкой территории от сорняков, среди которых зачастую прекрасно растет дикая конопля.

На территории области необходимо полностью ликвидировать очаги дикорастущей конопли, подчеркнул Василий Голубев на заседании областной антинаркотической комиссии.

«Нужно поставить под ружье всех: собственников, казачьи дружины, экологические, молодежные и другие общественные организации и ликвидировать на территории области площади дикорастущей конопли раз и навсегда. Ведь если такие очаги в городе или районе есть, вы никогда не уследите, что подростки туда пошли», — подчеркнул губернатор Василий Голубев.

Согласно статистике, в ростовские подростки чаще всего первый раз пробуют наркотики именно из такого легкодоступного источника — дикорастущей конопли. Поэтому так необходимо следить за стихийными очагами произрастания этого сорняка и вовремя их уничтожать, а еще лучше — не допускать его появления, подчеркнули в пресс-службе губернатора Ростовской области.

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