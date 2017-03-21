Донской губернатор объявил бой дикорастущей конопле

На территории области необходимо полностью ликвидировать очаги дикорастущей конопли, подчеркнул Василий Голубев на заседании областной антинаркотической комиссии.

«Нужно поставить под ружье всех: собственников, казачьи дружины, экологические, молодежные и другие общественные организации и ликвидировать на территории области площади дикорастущей конопли раз и навсегда. Ведь если такие очаги в городе или районе есть, вы никогда не уследите, что подростки туда пошли», — подчеркнул губернатор Василий Голубев.