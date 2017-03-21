Семилукский перевозчик добавил два рейса из-за строительства развязки в Воронеже

303 маршрут, уверяет перевозчик, один из самых популярных в Семилукском районе и ежедневно перевозит до 3 тысяч пассажиров. Ввести более ранние рейсы просили сами пассажиры. Многие из них просто опаздывали на работу, простаивая в пробке.

Напомним, причина заторов связана со строительством дорожной развязки на улице 9 Января. Семилукцы теперь бросают машины и пересаживаются на общественный транспорт, а те, кто всегда им пользовался, стали выходить из дома на несколько часов раньше. Забитыми оказались не только автобусы, но и электрички.