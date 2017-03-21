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12:29 (мск), источник: Аргументы и факты

25 лет спустя. Передача «Вокруг смеха» возвращается в эфир

Легендарная юмористическая программа советского телевидения снова появится на экранах 1 апреля.

Один из самых популярных проектов отечественного телевидения 1980-х годов вернется в эфир. Как сообщил «Первого канала», телезрители снова увидят на своих экранах программу «Вокруг смеха».

«Спустя 25 лет с момента выхода в эфир последнего выпуска Первый канал возрождает легендарную программу “Вокруг смеха”. Скоро в эфир выйдет 39 выпуск программы. Ведущим обновленной программы станет известный юморист и актер Ефим Шифрин», — говорится в сообщении.

В программе встретится прошлое и настоящее: сатирический монолог и стенд-ап, театральная миниатюра и скетч, музыкальные номера и современные пародии со сложным пластическим гримом. А также зрители смогут увидеть классические юмористические номера из обширного архива программы
Пресс-релиз

Среди участников старой новой программы будут Михаил Боярский, Николай Валуев, Лариса Долина, Юрий Гальцев и другие.

Первый эфир возрожденной программы состоится 1 апреля 2017 года.

«Вокруг смеха»: классика советского телеюмора 1980-х

Впервые передача «Вокруг смеха» вышла в эфир в 1978 году. По задумке авторов, ее главными героями должны были стать авторы клуба «12 стульев» «Литературной газеты». Передачу назвали «Вокруг смеха» — парафраз на популярный тогда журнал «Вокруг света».

Ведущим программы стал поэт-пародист Александр Иванов.

Передача пришлась зрителям по вкусу, а участие в ней стало считаться весьма престижным как для юмористов, так и для музыкантов. О популярности программы свидетельствует и такой факт — ее неизменного ставили в эфир в новогодний вечер 31 декабря.

В эфир вышли 38 оригинальных выпусков программы. Изменения в стране привели к тому, что стиль «Вокруг смеха» перестал соответствовать духу времени. Попытки ведущего отказаться от интеллигентного стиля в пользу политической остроты лишь ухудшили ситуацию — это оттолкнуло преданных поклонников, а новых почитателей не появилось.

В итоге в 1991 году программа была закрыта. Ведущий «Вокруг смеха» Александр Иванов скончался в 1996 году.

Периодически различные телеканалы использовали отдельные номера из старых передач, но о возрождении проекта речи не шло. И вот теперь программа «Вокруг смеха» делает попытку возрождения.

Примут ли зрители старый новый проект?

Это уже вторая «реанимация» популярного юмористического шоу на «Первом канале» за последнее время. Ранее после пятилетнего перерыва в эфир вернулось шоу «Прожекторперисхилтон». Проект вновь появился на экране 4 марта 2017 года в «золотом» составе ведущих: Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Александр Цекало и Сергей Светлаков.

Стоит, однако заметить, что на сей раз задача гораздо сложнее — «Прожекторперисхилтон» по сравнению с «Вокруг смеха» отсутствовал в эфире относительно недолго, да и вернулся с прежним составом все также популярных ведущих.

«Вокруг смеха» же не было в эфире 25 лет. Даже легендарный КВН после его закрытия в 1970-х вернулся на экраны через 14 лет. Главный вопрос заключается в том, насколько новая версия передачи заслужить доверие тех, кто испытывает ностальгию по старому-доброму «Вокруг смеха», а также привлечь внимание молодой аудитории.

Задача, вне всяких сомнений, амбициозная, а что из этого получится, мы скоро увидим.

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