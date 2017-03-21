Астероид назвали в честь уральского писателя Владислава Крапивина

Небесное тело было названо в честь уральского писателя Владислава Крапивина.

«Отныне эта неотъемлемая частица Солнечной системы будет наименоваться малая планета (407243) KRAPIVIN», — говорится в сообщении.

В. Крапивин получит сертификат Международного астрономического союза о присвоении малой планете 407243 имени «KRAPIVIN» из рук представителей РАН в Екатеринбурге в среду.

Отмечается, что назвать астероид именем В. Крапивина решил астроном Т. Крячко. Согласно правилам Международного астрономического союза Российской академии наук, который курирует вопрос наименования вновь открываемых небесных тел, имя малой планете дает открыватель.

«В его книгах рассказывается о людях, живущих высокими идеалами дружбы, любви, чести, верности. Главная тема его произведений — ответственность взрослых за детей». А это в нашем мире будет актуально всегда. Кроме этого, В. Крапивин автор великолепных захватывающих фантастических произведений, где возможны перемещения в параллельные миры, и дальние космические путешествия, и приключения на астероидах, — говорится в сообщении.

В. Крапивин — известный советский и российский детский писатель. Он родился в Тюмени в 1938 году. Закончил отделение журналистики филологического факультета Уральского государственного университета в Свердловске (Екатеринбург). За пятьдесят лет литературной деятельности он написал более 450 романов, повестей, рассказов, стихов. Его книги включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «избранные сочинения русских писателей для подростков», серию «Отцы-основатели». На многих всероссийских конкурсах В. Крапивин неоднократно отмечался как лучший детский писатель России.